В Татарстане привили от гриппа почти 400 тысяч человек

На сегодня в Татарстане привили от гриппа 391 920 человек. Об этом заявил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков:

«Мы идем на уровне прошлого года, тут ведь несколько факторов работают, в том числе погодные условия, активность средств массовой информации. В целом темп удовлетворительный для нас, и в положенные сроки по планке 60% мы должны уложиться».

Ранее возле станций метро в Казани начали работать мобильные прививочные бригады, которые вакцинируют жителей города от гриппа. О том, как это происходит, читайте в материале «Реального времени».