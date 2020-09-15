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В Казани уже заработали пункты вакцинации от гриппа у станций метро

11:04, 15.09.2020
В Казани уже заработали пункты вакцинации от гриппа у станций метро
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Возле станций метро в Казани начали работать мобильные прививочные бригады. Они вакцинируют жителей города от гриппа.

  • В ближайшую неделю они будут работать ежедневно с 8.00 до 14.00.
  • С 21 сентября график изменится, вакцинироваться можно будет с 12.00 до 18.00.
  • С 28 сентября он вернется в режим с 8.00 до 14.00.

Сделать прививку можно на выходе со станций метро «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Тукая», «Суконная слобода», «Аметьево», «Проспект Победы» и «Дубравная».

В пресс-службе Минздрава РТ уточняют, привиться от гриппа можно имея при себе паспорт (или другое удостоверение личности), а также медицинскую маску. Мобильные бригады будут работать до 3 октября.

ОбществоМедицина Татарстан
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