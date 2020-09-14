The Wall Street Journal раскрыл детали сделки по продаже американского сегмента TikTok

Долю в американском сегменте соцсети TikTok приобретет Oracle Corp. При этом компания не будет напрямую покупать сервис, а станет технологическим партнером компании ByteDance, владеющей самым популярным приложением.

Oracle Corp. будет обрабатывать данные американских пользователей на территории страны, пишет The Wall Street Journal.

В то же время компания Microsoft объявила, что китайская ByteDance отказалась продавать TikTok корпорации Билла Гейтса.

«ByteDance сообщил нам сегодня, что они не будут продавать бизнес TikTok в США Microsoft. Мы уверены, что наше предложение было бы полезно для пользователей TikTok и при этом защитило бы интересы национальной безопасности», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Напомним, что президент США Дональд Трамп дал китайской компании время до 15 сентября. К этой дате она должна продать американский сегмент соцсети какой-либо американской компании. В противном случае он обещал заблокировать доступ к приложению на территории страны.