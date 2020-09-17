Вакцинация от коронавируса в Подмосковье может начаться в декабре — январе

Фото: Pexels

Вакцинация от коронавируса в Подмосковье может начаться в декабре 2020 — январе 2021 года. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Я очень надеюсь, что с нового года, даст бог, с декабря, мы тоже начнем вакцинировать. Все ждем, но необходимо получить окончательные документы, чтобы вакцина была безупречной», — сказал Воробьев в эфире канала «Россия 24».

Чиновник добавил, что вакцинация будет бесплатной.



Ранее врачи рекомендовали тестирующим вакцину от коронавируса женщинам не беременеть.

