Вакцинация от коронавируса в Подмосковье может начаться в декабре — январе
Вакцинация от коронавируса в Подмосковье может начаться в декабре 2020 — январе 2021 года. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Я очень надеюсь, что с нового года, даст бог, с декабря, мы тоже начнем вакцинировать. Все ждем, но необходимо получить окончательные документы, чтобы вакцина была безупречной», — сказал Воробьев в эфире канала «Россия 24».
Чиновник добавил, что вакцинация будет бесплатной.
Ранее врачи рекомендовали тестирующим вакцину от коронавируса женщинам не беременеть.
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