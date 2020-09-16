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МИД РФ считает преждевременными разговоры сроках открытия Европы для туристов из России

23:53, 16.09.2020
МИД РФ считает преждевременными разговоры сроках открытия Европы для туристов из России
Фото: realnoevremya.ru

МИД России заявил, что пока рано обсуждать конкретные даты возобновления авиасообщения с европейскими странами, популярными среди российских туристов.

«В том, что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано»,— цитирует ТАСС российское дипломатическое ведомство.

В МИДе отметили, что решение будет приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации как в нашей стране, так и в мире в целом.

Ранее Россия открыла границу с Южной Осетией.

Общество Татарстан
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