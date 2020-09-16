Минниханов поручил составить программу обеспечения качественной связью и скоростным интернетом

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время рабочей поездки в Москву провел встречу с руководителями компаний ООО «ТиС –Энерго» и ООО «ФК «Сотрудничество». Стороны обсудили перспективы сотрудничества по линии обеспечения населения республики качественной сотовой связью и скоростным интернетом.

Представители компаний выразили свою заинтересованность в строительстве и установке в Татарстане дополнительных вышек сотовой связи.

По итогам встречи Рустам Минниханов поручил Министерству цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана подготовить программу взаимодействия на ближайшие годы, сообщает пресс-служба президента РТ.



Отметим, что жители РТ также отказываются от проводной телефонной связи. Подробнее — в материале «Реального времени».

