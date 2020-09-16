Минниханова поздравили с избранием на пост президента акимы Нур-Султана и Алматинской области

Аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов и аким Алматинской области Амандык Баталов направили Рустаму Минниханову свои поздравления с избранием на пост президента Татарстана.

«…Итоги голосования свидетельствуют о Вашем высоком политическом авторитете и широкой поддержке населением… Хотелось бы подчеркнуть Ваш большой вклад в развитие двухстороннего сотрудничества, которое, уверен, будет развиваться и крепнуть в духе конструктивного партнерства и взаимопонимания», — написал в телеграмме Алтай Кульгинов.

Амандык Баталов написал об уверенности, что под руководством Минниханова Татарстан достигнет еще большего развития, а также пожелал президенту РТ крепкого здоровья и успехов в реализации намеченных планов, передает пресс-служба президента РТ.



Ранее президенту Татарстана Рустаму Минниханову позвонил елбасы Казахстана Нурсултан Назарбаев, чтобы лично поздравить его с победой на выборах.

