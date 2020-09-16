В Татарстане при пожаре погибла женщина

Фото: МЧС по РТ

В Татарстане во время пожара было найдено тело 41-летней женщины. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Пожар произошел сегодня в 6 часов вечера в поселке Новочершилинский Лениногорского района республики. Загорелся жилой одноэтажный крипичный дом на две семьи. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. В кухне на диване было обнаружено тело женщины без признаков жизни.

Причина пожара устанавливается. Как рассказала 70-летняя хозяйка квартиры, ее знакомая пришла днем в гости. В момент пожара погибшая находилась дома одна, злоупотребляла спиртными напитками, курила. Соседняя семья не пострадала.



Ранее при пожаре в ЖК «Царево village» Пестречинского района погибли два человека.

