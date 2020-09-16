Следком Татарстана начал проверку по факту гибели людей при пожаре в «Царево village»

Следственный комитет по Татарстану проводит доследственную проверку по факту гибели двух человек при пожаре в ЖК «Царево village» Пестречинского района.

По предварительным данным, в одной из квартир на первом этаже вспыхнули натяжные потолки в области люстры. В это время на втором этаже трое мужчин выпивали спиртные напитки. Мужчина, снимающий квартиру, смог выползти на балкон и выпрыгнуть на улицу. Однако его приятели задохнулись в квартире от дыма.

Сообщается, что проводятся действия на установление обстоятельств пожара. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователь проводит осмотр места происшествия совместно с экспертами МЧС России по РТ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Напомним, что прошлым вечером в «Царево village» произошел пожар на первом этаже жилого дома по ул. Мусы Джалиля, 13.

