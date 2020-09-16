Коровник, тир и совещание: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 16 сентября

Фото: Энгель Фаттахов

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов опубликовал фото с лучшей дояркой конкурса районных скотоводов. Валентина Андерзянова получила ленту победителя, кубок, благодарственную грамоту и букет цветов от главы района Энгеля Фаттахова.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин провел совещание по организации проведения сельскохозяйственных ярмарок.

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров опубликовал видео из личного подсобного хозяйства жителя села Старое Ильмово Константина Лысова. По республиканской программе поддержки ЛПХ они вместе с отцом построили мини-ферму. Буренкам созданы домашние условия содержания, глава района обратил внимание на чистоту в коровнике.

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин опубликовал фото из тира спортивно-оздоровительного комплекса «Салават купере», который открылся сегодня. По словам главы, здесь юнармейцы школ смогут совершенствовать свое мастерство в стрельбе из автомата Калашникова и пистолета Макарова.

