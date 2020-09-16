В Казани полицейские раскрыли разбойное нападение на предпринимателя

В Казани полицейские раскрыли разбойное нападение на предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Казани.

Днем 29 августа на улице Арбузова двое молодых людей напали на 48-летнего индивидуального предпринимателя. В момент нападения у бизнесмена, который занимается куплей-продажей золотых изделий, находилось большое количество товара и деньги. Сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей. Кроме того потерпевший получил тяжелые травмы из-за ударов металлической палкой по голове.

Во время осмотра местности оперативники нашли спрятанную под деревом сумку потерпевшего. Там оставалась часть награбленного и 27 ювелирных изделий — кольца, серьги, часы, цепочки и др. В кратчайшие сроки был установлен автомобиль нападавших и личности предполагаемых преступников. Подозреваемых задержали 31 августа, ими оказались трое мужчин 28, 36, 38 лет. Они признались, что долго планировали нападение, изучали маршрут и распорядок дня предпринимателя.

Мужчины находятся под стражей. Полицейские выявляют места сбыта похищенного имущества.



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