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В Набережных Челнах задержали налетчика на офисы микрозаймов

16:11, 13.11.2019
В Набережных Челнах задержали налетчика на офисы микрозаймов
Фото: pixabay.com

В Набережных Челнах задержали безработного местного жителя, он обвиняется в двух разбойных нападениях на офисы микрофинансовых организаций.

Свои налеты он совершил в августе этого года.

Полицейские вышли на след злоумышленника, изучая камеры видеонаблюдения, опрашивая очевидцев, сообщили в пресс-службе МВД РТ.

Ранее сообщалось, что в Челнах бывший уголовник в медицинской маске ограбил офис МФО в Челнах. Ему удалось похитить 12,6 тыс. рублей.

Происшествия Татарстан
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