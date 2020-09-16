В Казани обсудили ситуацию с ДТП с участием самокатов и велосипедов
Сегодня в исполкоме Казани на заседании комиссии по безопасности дорожного движения рассмотрели вопросы ДТП с участием велосипедов и самокатов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
По словам начальника ГИБДД Казани Игоря Новикова, проблемой остается бесконтрольное использование самокатов несовершеннолетними горожанами и лицами в состоянии опьянения: «Так как велосипеды и электросамокаты становятся полноценным транспортным средством внутригородского движения, перед нами стоит ряд задач, в частности пропаганда безопасного поведения, воспитание толерантности на дорогах».
Замначальника УМВД России по Казани Валерий Саматошенков обратил внимание на недостаточную противоугонную защиту самокатов. По его словам, в городе зарегистрировано девять преступлений по статье «Кража».
В мэрии Казани заявили, что благосклонно настроены к распространению самокатов как средства передвижения, и предложили решить все возникшие летом проблемы с ними до следующего сезона.
Напомним, что этим летом за первую неделю работы сервиса проката самокатов казанцы воспользовались им 6 тыс. раз.
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