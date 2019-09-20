Татарстан потратит на реконструкцию очистных сооружений по проекту «Оздоровление Волги» 1,9 млрд рублей

В 2019 году на строительство и реконструкцию очистных сооружений в Татарстане планируется потратить 1,86 млрд рублей. Работы будут вести в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

Всего в программу по строительству и реконструкции очистных сооружений до 2024 года включены 24 объекта, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В этом году планируется реконструкция девяти очистных сооружений. Уже заключены госконтракты по шести объектам. Пять из них обойдутся бюджету республики в 485,7 млн рублей. Еще один объект в Елабуге — 783,8 млн рублей.

Заявки по объектам в пгт. Васильево, пгт. Нижние Вязовые Зеленодольского района, городе Набережные Челны находятся на рассмотрении в Минстрое России.

Ранее «Реальное время» уже писало, что работы по проекту «Оздоровление Волги» начались в Казани, Заинске, селе Красный Бор Агрызского района и поселке городского типа Алексеевское.