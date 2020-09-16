В России могут ввести шестилетний специалитет для ряда направлений подготовки

В Минобрнауки России обсуждают возможность введения шестилетнего специалитета для ряда направлений подготовки. Упор планируют сделать на промышленные специальности.

«Более того, мы обсуждаем с многими коллегами, чтобы этот специалитет был не пятилетний, а шестилетний: это специфика знаний, это понятные специалисты для нашей промышленности, это стандартнее», — цитирует «РИА Новости» главу Минобрнауки РФ Валерия Фалькова.

Он также обратил внимание, что специалитет могут ввести на естественно-научных специальностях и направлениях.

По данным ВЦИОМ, 50% россиян считают, что знания, получаемые на бакалавриате, недостаточны для последующего успешного трудоустройства.

