В России могут ввести шестилетний специалитет для ряда направлений подготовки
В Минобрнауки России обсуждают возможность введения шестилетнего специалитета для ряда направлений подготовки. Упор планируют сделать на промышленные специальности.
«Более того, мы обсуждаем с многими коллегами, чтобы этот специалитет был не пятилетний, а шестилетний: это специфика знаний, это понятные специалисты для нашей промышленности, это стандартнее», — цитирует «РИА Новости» главу Минобрнауки РФ Валерия Фалькова.
Он также обратил внимание, что специалитет могут ввести на естественно-научных специальностях и направлениях.
По данным ВЦИОМ, 50% россиян считают, что знания, получаемые на бакалавриате, недостаточны для последующего успешного трудоустройства.
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