В Казани пройдет этап Гран-при России по гонкам на квадрокоптерах

В Казани состоится третий этап Гран-при России — 2020 по дрон-рейсингу.

19 и 20 сентября на казанском спортивно-оздоровительном комплексе «Трудовые резервы» участники выяснят сильнейшего в гонках на квадрокоптерах. Всего на турнире ожидают 32 пилота-любителя, в том числе победителя международного фестиваля Rostec Drone Festival-2020 Евгения Лебедева.

В первый день соревнований пилоты проведут разминочные заезды в рамках квалификации. Главные старты состоятся 20 сентября.

Допуск зрителей на территорию комплекса ограничен не будет, каждому пришедшему выдадут средства индивидуальной защиты.

Напомним, в Казани в экстрим-парке «Урам» 19 и 20 сентября пройдут первые Всероссийские уличные игры (Urban Games).

