В сентябре в Казани пройдут первые Всероссийские уличные игры

В Казани в экстрим-парке «Урам» 19 и 20 сентября пройдут первые Всероссийские уличные игры (Urban Games). На мероприятии разыграют примерно 80 комплектов медалей. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции спортивных и социальных проектов.

Соревнования пройдут по баскетболу, велосипедному спорту (BMХ — фристайл — парк), роллер-спорту и скейтбордингу. Медали также разыграют по танцевальному спорту (брейкинг), футбольному фристайлу и чир-спорту.

В программе игр предусмотрены показательные соревнования по роуп-скиппингу (спортивной скакалке), паркуру и текболу.

Напомним, что проведение Urban games планировалось на 26—28 июня текущего года.