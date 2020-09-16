В ЖК «Царево village» появится пожарная часть

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На сегодняшний день в ЖК «Царево village» Пестречинского района Татарстана идет процесс создания пожарной части.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ, имеющееся здание пожарной части пока не принято в эксплуатацию. Личный состав сотрудников уже принят на работу и проходит соответствующее обучение.

Прошлым вечером в «Царево village» произошел пожар на первом этаже жилого дома по ул. Мусы Джалиля, 13. Обнаружены тела двух погибших.



По данным ГУ МЧС по РТ, первые пожарные прибыли на место происшествия через 19 минут после сообщения о возгорании.