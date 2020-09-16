В Татарстане возбудили уголовное дело из-за загрязнения почвы нефтью
В Татарстане возбудили уголовное дело из-за загрязнения почвы нефтью в Ютазинском районе.
Несанкционированное размещение и захоронение нефтесодержащей жидкости обнаружено на территории Дым-Тамакского сельского поселения. Общая площадь загрезнения составила 356 кв. м, сообщает пресс-служба прокуратуры Ютазинского района.
Весной текущего года в Муслюмовском районе Татарстана перевернулся грузовик с цистерной нефти. Площадь загрязнения ручья составила 532 кв. м.
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