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Происшествия

В Татарстане возбудили уголовное дело из-за загрязнения почвы нефтью

13:09, 16.09.2020
В Татарстане возбудили уголовное дело из-за загрязнения почвы нефтью
Фото: прокуратура РТ

В Татарстане возбудили уголовное дело из-за загрязнения почвы нефтью в Ютазинском районе.

Несанкционированное размещение и захоронение нефтесодержащей жидкости обнаружено на территории Дым-Тамакского сельского поселения. Общая площадь загрезнения составила 356 кв. м, сообщает пресс-служба прокуратуры Ютазинского района.

Весной текущего года в Муслюмовском районе Татарстана перевернулся грузовик с цистерной нефти. Площадь загрязнения ручья составила 532 кв. м.

Происшествия Татарстан
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