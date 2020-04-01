В Татарстане разлив нефти стал угрожать бобрам

В Муслюмовском районе Татарстана перевернулся грузовик с цистерной нефти. Разлившееся сырье стало угрожать группе бобров, живущих неподалеку.

Общая площадь нефтяной пленки на поверхности ручья составила 532 кв. м, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Специалисты министерства заметили, что недалеко от загрязненного участка построена запруда, в которой живут бобры. Чтобы их обезопасить, сотрудниками организации, по вине которых произошел инцидент, установлены боновые заграждения поперек ручья.

Экологи отобрали пробы воды и почвы для проведения более тщательных анализов.