Эксперты объяснили нашествие ворон в Казани

Читатели «Реального времени» пожаловались на агрессивное поведение ворон в последние месяцы. Сообщается, что птицы близко подлетают к жилью и пикируют на людей на улицах и остановках, иногда хватая за одежду и сумки.

По мнению орнитологов, подобная агрессия имеет сезонный характер, а ее причиной является поведение людей.

«Агрессия проявляется только в том случае, если люди проявляют некую беспечность. Ко мне обратилась женщина, которая рассказала, что стояла на остановке, и на нее налетели вороны. Если вороны пикируют, это значит, что рядом находится гнездо или же слеток (молодая птица, которая только учится летать, — прим. ред.). И таких случаев очень много», — сказал орнитолог из КФУ Ильгизар Рахимов.

Глава Союза охраны птиц России Владимир Романов подтвердил версию с защитой птенцов.

«Ничего странного в этом нет, они просто охраняют свое потомство, это ежегодное явление», — отмечает он.

Подробнее — в материале «Реального времени».