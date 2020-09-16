В детских садах и школах Казани высадят более 2 тысяч саженцев

Сегодня во всех 320 детских садах и 166 школах Казани посадят саженцы деревьев в рамках проекта «Растем вместе — Бергә үсәбез», приуроченного к Международному дню охраны озонового слоя. В акции поучаствуют 58,6 тыс. детей — это воспитанники старших и подготовительных групп в детских садах и второклассники. Всего высадят 2,5 тыс. саженцев, в основном — ели и сосны. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.



«Мы за то, чтобы наши дети росли в экологически чистом городе, за то, чтобы нас окружала зелень. Сегодня мы единовременно сажаем 2,5 тыс. саженцев. И это только первый шаг», — дал комментарий мэр Казани Ильсур Метшин. Он присоединился к акции и принял участие в посадке сосен в гимназии №75 в Московском районе города вместе с учениками.



Напомним, в начале июня в Казани посадили 7,6 тыс. деревьев.

