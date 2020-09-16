Тимур Шигабутдинов принял участие в пятом заседании Попечительского совета РФС

В Москве под председательством Леонида Михельсона состоялось очередное — пятое по счету заседание Попечительского совета Российского футбольного союза. Как сообщается на официальном интернет-портале РФС, в заседании приняли участие помощник президента России Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин, президент РФС Александр Дюков, заместитель генерального директора — коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим», президент ФК «Нефтехимик» Тимур Шигабутдинов, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и др.

Руководители профессиональных футбольных лиг представили участникам заседания отчеты о коммерческих и финансовых результатах деятельности, а также среднесрочные и долгосрочные цели и планы. Олег Матыцин рассказал о ходе реализации подпрограммы «Развитие футбола в РФ», госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», а также концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

Председатель комитета маркетинга РФС Денис Соловьев представил собравшимся проект комплекса мер по привлечению частных инвестиций в российский футбол. Участники совещания также обсудили меры, принимаемые РФС для повышения эффективности судейства на матчах Российской премьер-лиги и возможные форматы расширения взаимодействия между Попечительским советом и аппаратом РФС. По окончании заседания президент РФС Александр Дюков и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев подписали соглашение о продлении сотрудничества.