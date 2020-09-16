Казанский бульвар «Белые цветы» вошел в шорт-лист премии AD Design Award 2020

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Анисимова

Журнал «Архитектура и дизайн» объявил победителей премии AD Design Award 2020. В шорт-лист вошел казанский бульвар «Белые цветы».

Объект стал одним из лучших в номинации «Городская среда». Отмечается, что авторами проекта выступили «Проектная группа 8» и «ПАРК».

«В октябре 2019 года в Казани появился бульвар-достопримечательность. Для маленьких любителей бегать и прыгать организовали игровое пространство, спортсмены могут отдохнуть на специально отведенной площадке. Также для горожан предусмотрели и многофункциональный павильон, где можно на свежем воздухе насладиться фильмами. И, конечно же, здесь можно просто прогуляться, посидеть на лавочках и полюбоваться видами на город», — говорится в комментарии к фотографиям казанского бульвара.

В прошлом году в число лучших общественных пространств казанский бульвар включил блогер-урбанист Илья Варламов.

