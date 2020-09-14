Новым председателем правящей партии Японии избран Ёсихидэ Суга — он станет новым премье-министром
Генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга избрали новым председателем правящей в стране Либерально-демократической партии.
Ожидается, что 16 сентября он будет утвержден в должности нового премьер-министра на заседании обеих палат парламента, пишет ТАСС.
Суга сменил премьер-министра Синдзо Абэ, который в конце августа объявил о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья.
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