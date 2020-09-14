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Новым председателем правящей партии Японии избран Ёсихидэ Суга — он станет новым премье-министром

10:06, 14.09.2020

Генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга избрали новым председателем правящей в стране Либерально-демократической партии.

Ожидается, что 16 сентября он будет утвержден в должности нового премьер-министра на заседании обеих палат парламента, пишет ТАСС.

Суга сменил премьер-министра Синдзо Абэ, который в конце августа объявил о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья.

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