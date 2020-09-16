С 16 сентября в Чистополе перекроют одну из самых оживленных улиц города

С сегодняшнего дня и до 16 октября в Чистополе перекроют участок автомобильной дороги на одной из самых оживленных улиц города. Об этом сообщают «Чистопольские известия».

В связи с ремонтом водоотводной трубы будет полностью закрыт для движения транспорта и пешеходов мост, ведущий от улицы Молодежной к улице Левитана.

Напомним, что в Казани временно ограничено движение по ряду улиц.