Новости общества

00:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

С 16 сентября в Чистополе перекроют одну из самых оживленных улиц города

00:28, 16.09.2020
С 16 сентября в Чистополе перекроют одну из самых оживленных улиц города
Фото: kzn.ru

С сегодняшнего дня и до 16 октября в Чистополе перекроют участок автомобильной дороги на одной из самых оживленных улиц города. Об этом сообщают «Чистопольские известия».

В связи с ремонтом водоотводной трубы будет полностью закрыт для движения транспорта и пешеходов мост, ведущий от улицы Молодежной к улице Левитана.

Напомним, что в Казани временно ограничено движение по ряду улиц.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также