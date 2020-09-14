В Казани вновь ограничат движение по ряду улиц

В Казани ограничат движение по ряду улиц.

С 14 по 27 сентября для проезда будет закрыт участок улицы Магаданской возле дома №39а по ул. Моторной. Это связано с перекладкой тепловых сетей.

До 4 октября закрыто движение транспорта по улице Рыночной возле дома №33 в связи с работами на сетях водоснабжения.

Также до 31 октября проехать нельзя будет по улице Мира возле дома №60а и по улице Динамо (в районе кладбища «Нагорное»). Там будут проводиться дорожные работы.

До 12 ноября в Авиастроительном районе закроют для проезда улицу Олега Кошевого — участок от дома №8 до дома №2а по улице Копылова, передает мэрия Казани. Там реконструируют тепловод.