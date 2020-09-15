В Казани планируют возобновить школьные пикники осенью

Осенью в Казани планируется возобновить проведение школьных пикников. Об этом сообщает «Татар-информ».

По словам главы дирекции по корпоративным коммуникациям Департамента продовольствия и соцпитания Казани Юлии Юнусовой, «пикники» начнут проводить после разрешения собираться в большем количестве: «Это большой праздник для школы, а для департамента — хорошая обратная связь. Родители приходят, мы их опрашиваем, они тоже задают интересующие вопросы. Планируем следующее мероприятие осенью».

Последний школьный пикник в Казани провели минувшим летом. Мероприятие было общим для двух школ: гимназии №40 и 10-й школы.

Осенью 2019 года школьные пикники прошли в десяти крупнейших казанских школах.

