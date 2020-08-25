Родителям учеников Казани представили новые блюда из школьного меню

Сегодня в школе №10 и гимназии №40 Приволжского района Казани прошел школьный пикник, на котором родители продегустировали новые блюда из школьного меню.

В этом году ученикам предложат на обед плов с куриными грудками, жаркое по-домашнему, горбушу по-московски, фрикасе из куриных грудок, рыбные биточки из минтая, котлеты «Пражские». В первой четверти детям начальных классов предложат в качестве новинки ежики в томатном соусе, а старшеклассникам — говядину со стручковой фасолью и голень в сливочном соусе.

Генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Рима Мухамедшина отметила, что ввести в школьное меню новое блюдо не так просто: оно должно пройти согласование с Роспотребнадзором, передает мэрия Казани.

Ранее Мухамедшина рассказала, что разработкой блюд для школьников занимаются специалисты лаборатории школьного питания.

