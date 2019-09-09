В десяти крупнейших казанских школах пройдут пикники

В десяти крупнейших казанских школах с 21 сентября по 19 октября пройдут школьные пикники. На них учащиеся и их родители смогут продегустировать новое школьное меню, послушать лекцию врача-диетолога, принять участие в развлекательных викторинах и осмотреть школьную столовую, сообщили на совещании в мэрии.

Организатором мероприятия выступил Департамент социального питания и продовольствия Казани. Развлекательная программа пикников включает в себя мастер-класс от школьных поваров и шеф-повара департамента по приготовлению блюд из овощей, концерт, посещение зоны торговли и фотозоны, передает корреспондент «Реального времени».

В обновленное меню по просьбам родителей введено горячее питание в двух вариантах с более низкой стоимостью в 45 рублей, включающее второе блюдо или первое блюдо с выпечкой. Кроме того, существенно сократилось количество полуфабрикатов. Продегустировать школьное меню родители могут во всех городских школах в любое время.

К началу учебного года общий объем вложений в модернизацию школьных столовых Казани составил 250 млн рублей, из них 80 млн рублей — собственные средства департамента продовольствия. 1 сентября в казанских школах открылись 38 новых школьных ресторанов.