Еще один детсад в казанском «Салават купере» получил заключение о соответствии

Новый детский сад «Керпе» («Ежик»), построенный в казанском микрорайоне «Салават купере» по национальному проекту «Демография», получил положительное заключение Госстройнадзора о соответствии. Об этом сообщил начальник инспекции Василий Кудряшов.



Детсад расположен во втором квартале ЖК и рассчитан на 260 малышей. Общая площадь составляет 3,9 тыс. кв. метров, говорится на сайте Госстройнадзора.

По проекту в здании имеются групповые ячейки с игровой, спальней, раздевалкой, буфетом и туалетом. Также оборудованы залы для музыкальных и физкультурных занятий, методический кабинет, кабинет медсестры, кабинеты психолога и логопеда. На прилегающей территории есть прогулочные площадки с теневыми навесами, физкультурная площадка.

Ранее еще один детский сад в «Салават купере» — «Тиктормас» — получил заключение Госстройнадзора Татарстана о соответствии.