Россельхозбанк запустил новый карточный продукт «СВОЯ карта»

Россельхозбанк запустил новый карточный продукт «СВОЯ карта», предлагающий дополнительные преимущества по привилегиям.

«Мы рады представить новый базовый комплексный карточный продукт, отвечающий потребностям каждого нашего клиента. «СВОЯ карта» содержит максимально выгодные условия обслуживания, в частности возможность выбрать дополнительные привилегии с кешбэком на все товары и услуги до 15%», — отметила директор Татарстанского регионального филиала Ляля Кудерметова.

Основным преимуществом «СВОЕЙ карты» является возможность выбора одной из двух опций — «Кешбэк на все» и «Выбери свой кешбэк». В рамках опции «Кешбэк на все» на бонусный счет клиента начисляется кешбэк до 4% от суммы покупок по карте. А при подключении опции «Выбери свой кешбэк» клиент будет получать до 15% кешбэка по всем операциям в одной из 20 категорий на выбор клиента (театр и кино, рестораны, такси и прочие товары и услуги). Единовременно на одной карте может быть подключена только одна опция. При этом по «СВОЕЙ карте» предусмотрено бесплатное снятие наличных как по кредитной, так и по дебетовой карте. Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте Банка на странице «СВОЕЙ карты». Опции можно переподключать и изменять ежемесячно, комиссия за эти операции не предусмотрена.

«СВОЯ карта» может быть подключена к одной из трех платежных систем — Mastercard, Visa, «МИР», также возможна привязка к платежным кошелькам — ко-бейджинговые МИР-Unionpay и МИР-JCB. Для держателей «СВОЕЙ карты» на базе платежной системы Mastercard предусмотрен приятный бонус с 01.09.2020 до 31.10.2020: +1% ко всем начислениям кешбэка по карте, вне зависимости от подключенной опции и других параметров.

«СВОЯ карта» сразу стала основным, локомотивным карточным продуктом Россельхозбанка. Держатели «СВОЕЙ карты» смогут быстрее и безопаснее воспользоваться всеми преимуществами продуктов для физических лиц, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. «СВОЯ карта» полностью бесплатна для клиента, комиссия за обслуживание основной карты не предусмотрена. Карта может быть как кредитной, так и дебетовой. По обоим типам карт предусмотрено начисление кешбэка в виде бонусных баллов программы лояльности «Урожай».

АО «Россельхозбанк»

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