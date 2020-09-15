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Глава Минкульта России поблагодарила Татарстан за безупречное исполнение нацпроекта «Культура»

14:36, 15.09.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
Глава Минкульта России поблагодарила Татарстан за безупречное исполнение нацпроекта «Культура»
Фото: realnoevremya.ru

Глава Минкульта России Ольга Любимова поблагодарила Татарстан за безупречное исполнение национального проекта «Культура». Об этом она заявила на Совете по культуре и искусству при президенте РТ:

«Хотела бы отдельно поблагодарить руководство региона за безупречную реализацию мероприятий национального проекта «Культура». По итогам 2019 года выполнены все поставленные задачи и целевые показатели».

Так, построены и капитально отремонтированы более 70 объектов, уже открыты три модельные библиотеки, пять виртуальных концертных залов, шесть кинозалов, проведены масштабные фестивали и межмузейные выставочные проекты.

«В этом году мы ведем работы по капитальному ремонту Театра кукол в Набережных Челнах. Также начинаем капремонт детских школ искусств: уже поддержали заявки 18 объектов Татарстана. С 2021 года пойдут работы по строительству двух центров культурного развития в Алабуге и Зеленодольске, а еще через год по строительству симфонического киноконцертного зала в Альметьевске», — сказала Любимова.

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