Глава Минкульта России поблагодарила Татарстан за безупречное исполнение нацпроекта «Культура»

Глава Минкульта России Ольга Любимова поблагодарила Татарстан за безупречное исполнение национального проекта «Культура». Об этом она заявила на Совете по культуре и искусству при президенте РТ:

«Хотела бы отдельно поблагодарить руководство региона за безупречную реализацию мероприятий национального проекта «Культура». По итогам 2019 года выполнены все поставленные задачи и целевые показатели».

Так, построены и капитально отремонтированы более 70 объектов, уже открыты три модельные библиотеки, пять виртуальных концертных залов, шесть кинозалов, проведены масштабные фестивали и межмузейные выставочные проекты.

«В этом году мы ведем работы по капитальному ремонту Театра кукол в Набережных Челнах. Также начинаем капремонт детских школ искусств: уже поддержали заявки 18 объектов Татарстана. С 2021 года пойдут работы по строительству двух центров культурного развития в Алабуге и Зеленодольске, а еще через год по строительству симфонического киноконцертного зала в Альметьевске», — сказала Любимова.