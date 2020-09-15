Министр культуры РФ: в Татарстане растет зарплата работников культуры — она превысила 34 тыс.

По словам министра культуры России Ольги Любимовой, сам факт создания Совета по культуре и искусству при президенте республики подтверждает, что культура — это приоритетное направление республиканской политики.



«Это отражено и в финансировании. Удельный вес культуры в консолидированном бюджете Татарстана в прошлом году достиг 4,9%. Один из самых высоких показателей в стране. С каждым годом в регионе растет уровень средней заработной платы работников учреждений культуры. По итогам первого полугодия она превысила 34 тысячи рублей. Это первое место в Приволжском федеральном округе».

Напомним, президент Татарстана Минниханов и Ольга Любимова договорились запустить программу «Земский работник культуры в Татарстане».

