Министр культуры России Ольга Любимова прогулялась по театру имени своего прадеда

Министр культуры России Ольга Любимова приехала в Казань, чтобы лично ознакомиться с реализацией национального проекта «Культура» в Татарстане. Накануне она побывала в культурном центре «Сайдаш» и национальной галерее «Хазинэ». Сегодня Ольга Любимова впервые посетила театр, где служил ее знаменитый прадед — Василий Качалов.

Художественный руководитель — директор Казанского академического драматического театра Александр Славутский провел для высокой гостьи экскурсию по музею знаменитого предка министра, залам и закулисью.

После Ольга Любимова встретилась с казанскими журналистами на пресс-завтраке.

— Татарстан — этот тот регион, где мы отрабатываем действительно все наши опыты, в том числе программы, связанные с национальным проектом «Культура», — сказала она.

После пресс-завтрака Ольга Любимова отправилась в Казанскую ратушу, чтобы принять участие в заседании Совета по культуре и искусству при президенте Республики Татарстан. Позже высокая гостья посетит Детскую школу искусств Зеленодольска, а также остров-град Свияжск.

Анна Тарлецкая