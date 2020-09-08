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К концу сентября в Татарстане для всех школьников заработает новый сервис

12:44, 08.09.2020
К концу сентября в Татарстане для всех школьников заработает новый сервис
Фото: mon.tatarstan.ru

К концу сентября новое приложение «Я школьник» заработает для всех учащихся Татарстана. Сейчас более 500 ребят тестируют его.

С помощью этого приложения ученики могут получать и выполнять домашние задания, отслеживать свой прогресс в обучении и подтягивать знания по отдельным предметам.

Новый сервис разработали по просьбе самих школьников и при их непосредственном участии, рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

Ожидается, что к 30 сентября установить на свой смартфон суперсервис смогут все 445 тыс. школьников Татарстана.

ОбществоОбразованиеТехнологии Татарстан
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