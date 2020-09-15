СМИ: полиция задержала уроженца Казани, руководившего «Ялтинской похоронной компанией»

В Москве задержали бизнесмена Андрея Игнатьева, руководившего «Ялтинской похоронной компанией». Ему инкриминируется присвоение или растрата.

Как сообщает со ссылкой на источники телеканал «РЕН ТВ», 54-летнего выходца из Казани задержали по месту регистрации — в доме на Таганской.

«Ялтинскую похоронную компанию» создавали власти Крыма, чтобы сделать похоронные услуги в регионе более доступными. Местные жители продолжили жаловаться в соцсетях, что похоронщики навязывают дополнительные услуги и требуют за каждый пункт десятки тысяч рублей.

Сам Игнатьев в различных интервью доказывал, что похороны жителям Ялты обходятся дешевле 20 тысяч рублей, и обвинял во всем частников, «мимикрирующих под муниципальные службы».