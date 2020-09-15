Атнинский район Татарстана первым завершил уборочную кампанию

Фото: Инна Серова

Первым завершил уборочную кампанию в Татарстане Атнинский район, где с 19,3 тыс. га собрали 77,4 тыс. тонн зерна, сообщил сегодня журналистам на брифинге в Кабмине РТ министр сельского хозяйства Марат Зяббаров. Урожайность составила 40,2 центнера с гектара, это один из самых высоких показателей в республике.

— Наибольшая продуктивность зернового клина у 11 районов, — сказал он. — В первую четверку с урожайностью свыше 43 центнеров с гектара вошли Заинский район (48,6 центнера с гектара), Тетюшский (46,5 центнера с гектара), Кукморский — (43,2 центнера с гектара) и Нурлатский (43,1 центнера с гектара).

Среди передовиков были также названы Балтасинский, Сармановский, Мензелинский, Тукаевский, Актанышский, Атнинский и Буинский районы.

«Реальное время» сообщало, что в Татарстане на сегодня собрано 5,3 млн тонн зерна.