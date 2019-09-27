МВД предложило штрафовать за неуважительные посты в Сети о полицейских

Министерство внутренних дел подготовило законопроект о блокировке постов в Сети, выражающих «явное неуважение к органам внутренних дел». Также предлагается штрафовать за это.

Сам документ пока не опубликован. Первой о нем сообщила «Медуза».

Целью является «необходимость защиты от посягательств на неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции от распространения в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер, о деятельности системы МВД России».

Законопроект может вступить в силу в январе 2020 года.

Напомним, что 29 марта вступил в силу закон, предполагающий административную ответственность за оскорбление органов власти и госсимволов. Он позволяет штрафовать граждан на сумму от 30 до 100 тысяч рублей.

Ранее житель России Юрий Картыжев, которого привлекли к ответственности по новому закону о неуважении к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В апреле Картыжев стал первым россиянином, оштрафованным судом за неуважение к власти. Он 31 марта разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» оскорбительную запись в адрес президента РФ Владимира Путина.