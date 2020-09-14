В Набережных Челнах на выборах в горсовет порог преодолели пять партий
На выборах депутатов в горсовет Набережных Челнов порог преодолели пять партий из шести. Об этом сегодня сообщил председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев.
По предварительным данным, озвученным ЦИК РТ, голоса избирателей распределились следующим образом:
- «Единая Россия» — 69,61%,
- «Партия Роста» — 12,65%,
- КПРФ — 5,36%,
- «Коммунисты России» — 5,13%,
- «Справедливая Россия» — 5,6%.
Не преодолела порог одна партия — ЛДПР — 1,49%.ОбществоВласть Татарстан
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