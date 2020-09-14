Новости общества

16:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Набережных Челнах на выборах в горсовет порог преодолели пять партий

15:12, 14.09.2020
В Набережных Челнах на выборах в горсовет порог преодолели пять партий
Фото: realnoevremya.ru

На выборах депутатов в горсовет Набережных Челнов порог преодолели пять партий из шести. Об этом сегодня сообщил председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев.

По предварительным данным, озвученным ЦИК РТ, голоса избирателей распределились следующим образом:

  • «Единая Россия» — 69,61%,
  • «Партия Роста» — 12,65%,
  • КПРФ — 5,36%,
  • «Коммунисты России» — 5,13%,
  • «Справедливая Россия» — 5,6%.

Не преодолела порог одна партия — ЛДПР — 1,49%.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также