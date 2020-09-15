Банк «Спурт» смог продать на торгах помещение в Москве вдвое дешевле номинала

Прогоревший банк Евгении Даутовой «Спурт» отчитался о заключении сделки. «Конкурснику», которым является АСВ, удалось реализовать на торгах помещение в Москве.

Однако покупатель заплатил за него только 15,6 млн рублей, следует из сообщения. Начальная цена объекта была вдвое выше — 33,2 млн. Согласно объявлению, физлицо купило помещение площадью 469,5 кв. м на улице Часовой.

Также в реестре сведений о банкротстве есть сообщение о провалившихся торгах по продаже прав требований банка.

Ранее «Реальное время» писало, что только один из топ-менеджеров «Спурта» решил оспорить арест своего имущества по делу о привлечении к субсидиарной ответственности.