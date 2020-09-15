В России могут ввести понятие минимальной зарплаты за час

В России могут ввести понятие «минимального размера часовой ставки». Обсуждение этого вопроса включено в перечень предложений к проекту текста генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021—2023 годы.

Почасовой МРОТ может применяться «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда». Пока предложения в документ еще обсуждаются. Ожидается, что проект генсоглашения сформируют до конца октября.

Предложение ввести часовой минимум оплаты труда выдвинули со стороны правительства, сообщили «Известиям» в Федерации независимых профсоюзов России.

Минимальные ставки за час уже применяются во многих странах. В 2019 году в Германии она составляла 8,5 евро, в Болгарии — 6 евро, в Румынии — 7,7 евро, в Венгрии и Латвии — 9,9 евро.

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