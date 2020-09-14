Опубликован рейтинг высокооплачиваемых вакансий в Казани в сентябре

Сервис «Работа.ру» составил рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами в Казани в сентябре. В него вошли менеджер по продажам, инженер-химик, мастер по ремонту техники, шеф-повар и ювелир.

Самую высокую зарплату в Казани, до 150 тыс. рублей, предлагают менеджеру по продажам UV-рециркуляторов (фиксированный оклад и проценты от сделок и продаж) и инженеру-химику по ремонту автодорог, готовому переехать в Якутск. Последнему работодатель обещает бесплатное проживание и 3-х разовое питание

До 120 тыс. рублей готовы платить мастеру по ремонту посудомоечных и стиральных машин и шеф-повару, имеющему опыт работы от 1 года.

На зарплату в 100 тыс. рублей может претендовать ювелир с высшим профильным образованием и опытом работы от 1 года.

Ранее аналитики выбрали топ-5 вакансий сентября в Казани. В них вошли программист Python, главный бухгалтер, замначальника мясного производства, директор магазина и ведущий инженер-проектировщик инженерных сетей.

