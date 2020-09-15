Бузыкаев нарисовал карикатуру о разговоре Путина и Лукашенко

Уфимский художник Камиль Бузыкаев нарисовал карикатуру по мотивам разговора президента РФ Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко.



Он изобразил лидеров двух стран в образах картины «Возвращение блудного сына» художника Рембрандта.

Путин изображен в виде отца, который принимает блудного сына (Лукашенко) и говорит ему: «Я понимаю, Саня, что не хочется. Но придется..».

Разговор Путина и Лукашенко проходил в Сочи в формате «один на один». Это первая встреча глав государств после начавшихся в Белоруссии акций протеста. Разговор длился более четырех часов. Во время встречи Путин заявил, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в $1,5 млрд.

