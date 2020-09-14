СК по Татарстану возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины на пожаре в квартире Нижнекамска

Следком по Татарстану возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины на пожаре в девятиэтажке Нижнекамска по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ), сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

В квартире на четвертом этаже произошел пожар на котором погиб, предположительно, 52-летний хозяин квартиры.

По данным Следкома, мужчина вел асоциальный образ жизни: пьянствовал и не работал. За неделю до случившегося, предположительно, газовики отключили газ за неуплату, трубу опломбировали.

Согласно предварительным данным дознавателей ОНД МЧС, заглушка газовой трубы была самовольно снята. Других нарушений и пострадавших нет.

Сейчас следователи и следователи-криминалисты осматривают место происшествия, устанавливают личность погибшего и причины пожара. Специалисты назначили судебно-медицинскую и пожаро-техническую экспертизу.

В ходе расследования уголовного дела следователи проверят сообщения в СМИ жителей дома о запахе газа незадолго до происшествия. В связи с этим следователи проверят службы, которые ответственны за безопасность газового оборудования.