Пожар в многоэтажке Нижнекамска потушили

Пожар в одной из квартир на четвертом этаже в многоэтажке Нижнекамска потушили.

«В 21:47 полная ликвидация последствий пожара», — сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Выяснилось, что горела комната в однокомнатной квартире. Информация уточняется.

На место выехала следственно-оперативная группа, в том числе и заместитель прокурора города Евгений Шувалов. Надзорное ведомство проверяет сообщения о взрыве газа в жилом доме.



Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 20:55. Очевидцы в соцсетях рассказали о том, что слышали перед этим взрыв.