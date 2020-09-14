Прокуратура проверяет сообщения о взрыве газа в многоэтажке Нижнекамска

Прокуратура Татарстана проверяет сообщение о взрыве газа в многоквартирном доме в Нижнекамске. Сейчас на место выехала следственно-оперативная группа.

От надзорного ведомства на место выехал заместитель прокурора города Евгений Шувалов. Подробности случившегося выясняются.

Сегодня вечером МЧС сообщило о пожаре на четвертом этаже в многоэтажном доме по улице Сююмбике. Многие пользователи сообщили, что слышали взрыв. Также одна из местных жительниц жаловалась в группе «Нижнекамск ВКонтакте» на сильный запах газа в доме.