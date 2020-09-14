Ак Барс Банк расширил возможности онлайн-сервиса правовой помощи для бизнеса
Сервис «Правовая помощь онлайн» (18+) заменит штатного юриста для индивидуального предпринимателя и небольшой компании. Пользователи сервиса смогут получить консультацию по вопросам в различных областях права, помощь в регистрации бизнеса, составлении юридических документов и проведении переговоров с клиентами и партнерами. Обзоры изменений в законодательстве помогут не пропустить важные для бизнеса нововведения.
Сертификат на правовую помощь можно оформить сроком на 6, 12 или 24 месяца. С использованием сервиса один месяц юридического сопровождения бизнеса будет стоить всего от 250 рублей.
Получить помощь можно, находясь в любой точке мира, по удобному каналу: позвонить по телефону, написать в мессенджерах WhatsApp или Viber, отправить письмо по электронной почте или связаться через личный кабинет клиента.
Сервис предоставляется партнером банка — ООО «ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ОНЛАЙН».
ПАО «АК БАРС» БАНК
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