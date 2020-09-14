Глава российского МИД Сергей Лавров отменил визит в Берлин

В Министерстве иностранных дел России сообщили об отмене визита главы ведомства Сергея Лаврова в Берлин.

Этот визит был запланирован год назад. В ходе встречи должна была состояться церемония закрытия «перекрестного» года научно-образовательных партнерств 2018—2020 годов, на которой должен был присутствовать глава МИД ФРГ Хайко Маас.

3 сентября германская сторона сообщила об изменениях в рабочем графике Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а двусторонние переговоры смогут продлиться лишь полтора часа. Из-за этого основная цель поездки Лаврова становится неактуальной. Решение об отмене визита российского дипломата в Берлин уже довели до германской стороны, пишет RT со ссылкой на МИД РФ.

В начале сентября Лавров назвал неправдой обвинения со стороны западных стран в отсутствии в РФ расследования ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

