Лавров назвал неправдой обвинения в отсутствии расследования Навального

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал неправдой обвинения в отсутствии в РФ расследования ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным со стороны западных стран: «Начиная с того же дня, когда это все произошло, наше МВД запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло».



По его словам, немецкие врачи пока не могут передать Москве информацию о состоянии Навального, так как пока не установлено, что именно произошло. Генпрокуратура РФ направила запрос о правовой помощи в Германию в рамках проверки по факту госпитализации блогера, сообщает ТАСС.

Ранее Министерство юстиции Германии подтвердило получение от России запроса о правовой помощи с делом Навального.